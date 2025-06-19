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Регион
19 июня, 00:22

В Эстонии приняли поправки, влияющие на работу православных приходов

ERR: Парламент Эстонии принял поправки, ограничивающие православную церковь

Представители ЭПХЦ. Обложка © Эстонская Православная Христианская Церковь

Представители ЭПХЦ. Обложка © Эстонская Православная Христианская Церковь

Парламент Эстонии принял поправки в закон о церквях и приходах, которые могут затронуть работу православной церкви. За изменения проголосовали 68 депутатов, 17 высказались против. Об этом сообщает ERR.

Главное новшество — из закона убрали запрет на руководство церковью иностранным лицом с «существенным влиянием». Вместе с тем остался запрет на экономические связи с зарубежными организациями, которые считаются угрозой для страны.

«Мы уточнили текст закона, некоторые пункты мы объединили, а также мы убрали положение о руководстве, на что обратил внимание президент. Я думаю, что текст стал гораздо лучше, чем был ранее. И второе изменениеэто продление срока вступления в силу. Если в первоначальном проекте было два месяца, то мы решили продлить его до полугода», — рассказал председатель правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон.

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Напомним, ещё в августе 2024 года Эстонская православная церковь по требованию властей убрала из устава все упоминания о Московском патриархате. Несмотря на это, чиновники продолжали давить на духовенство, настаивая на разрыве всех связей с Россией.

Тимур Хингеев
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