Власти Эстонии требуют от ЭПЦ полностью разорвать канонические связи с Москвой
Эстонская православная церковь (ЭПЦ) по требованию властей убрала из устава все упоминания о Московском патриархате, в канонической юрисдикции которого она находится, и закрепила в документе свою самостоятельность в просветительских и гражданских делах. Несмотря на это, чиновники продолжают давить на духовенство, настаивая на разрыве всех связей с Москвой.
«Мы часто слышим в наш адрес обвинения, мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху [Кириллу], либо даже президенту [РФ Владимиру Путину]. Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет», — сказал епископ Тартусский Даниил.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс счёл эти объяснения недостаточными, как и принятые меры, пишет РИА «Новости». Он требует "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве". Глава МВД обратил внимание на то, что даже решение собора ЭПЦ не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл. По его словам, власти приветствуют усилия духовенства, но считает недостаточными "косметические" и "символические" меры, а ждёт явных шагов в сторону полной независимости от РПЦ.
Давление на Эстонскую церковь обрело новую силу ещё весной. Ляэнеметс тогда говорил о необходимости признать Московский патриархат "террористическим". А заявил он об этом, комментируя позицию ЭПЦ, которая отказалась прекращать канонические связи с Русской православной церковью. В РПЦ, кстати, ужаснулись абсурдным обвинениям эстонских политиков. Молчать в этой ситуации не стали и в Кремле. Подробнее о том, зачем Таллин хочет объявить РПЦ террористами, Life.ru рассказывал в этом материале.
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