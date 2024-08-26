Власти Эстонии требуют от ЭПЦ полностью разорвать канонические связи с Москвой

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) по требованию властей убрала из устава все упоминания о Московском патриархате, в канонической юрисдикции которого она находится, и закрепила в документе свою самостоятельность в просветительских и гражданских делах. Несмотря на это, чиновники продолжают давить на духовенство, настаивая на разрыве всех связей с Москвой.

«‎Мы часто слышим в наш адрес обвинения, мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху [Кириллу], либо даже президенту [РФ Владимиру Путину]. Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет‎», — сказал епископ Тартусский Даниил.