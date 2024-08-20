Эстонская церковь отреклась от Московского патриархата

"Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на "Эстонская православная церковь", дарованное томосом Святейшего Патриарха Алексия II" , — сказано в сообщении на сайте ЭПЦ.

Кроме того, собором была утверждена "деятельность Синода в переговорном процессе с государством". По информации эстонской газеты Postimees, ЭПЦ исключили из текста устава упоминания Русской православной церкви (РПЦ). При этом замена формулировок не будет влиять на статус церкви.