Эстонская церковь отреклась от Московского патриархата
Эстонская церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата
Эстонская православная церковь (ЭПЦ) решила принять новую редакцию устава, которая подразумевает исключение из названия упоминания Московского патриархата.
"Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на "Эстонская православная церковь", дарованное томосом Святейшего Патриарха Алексия II", — сказано в сообщении на сайте ЭПЦ.
Кроме того, собором была утверждена "деятельность Синода в переговорном процессе с государством". По информации эстонской газеты Postimees, ЭПЦ исключили из текста устава упоминания Русской православной церкви (РПЦ). При этом замена формулировок не будет влиять на статус церкви.
Удивительно, что до сих пор там содержалось такое упоминание, но украинским коллегам всё же удалось обскакать Эстонию этом вопросе, приняв сегодня придуманный Владимиром Зеленским "важнейший" законопроект о запрете канонической УПЦ, поскольку она "имеет связи с Россией". Против его введения в Раде решились проголосовать 29 депутатов, одному из которых теперь угрожают убийством, но власти даже не думают предоставить ему охрану. В РПЦ считают, что Киев таким образом сделает абсолютно законными религиозные гонения. Мария Захарова не без оснований считает происходящее на Украине "изничтожением истинного православия".
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