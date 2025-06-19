Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ

Российский лидер Владимир Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ. Журналисты поинтересовались у главы государства, какие ошибки он совершил за 25 лет у власти.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», — сказал президент России.

Цитата содержится в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос произнёс эти слова в ответ на обвинение женщины в прелюбодеянии. Ссылаясь на закон Моисея, её могли избить камнями. Христос остановил расправу одной фразой.