ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 00:55

Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ. Журналисты поинтересовались у главы государства, какие ошибки он совершил за 25 лет у власти.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», — сказал президент России.

Цитата содержится в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос произнёс эти слова в ответ на обвинение женщины в прелюбодеянии. Ссылаясь на закон Моисея, её могли избить камнями. Христос остановил расправу одной фразой.

Главы информагентств посетили концерт в консерватории перед встречей с Путиным
Главы информагентств посетили концерт в консерватории перед встречей с Путиным

Напомним, что на встрече российского лидера с руководителями международных информационных агентств присутствовали представители как недружественных, так и дружественных стран. Среди участников — руководители ведущих западных СМИ: США, Великобритания, Франция, Германия и Испания. Также в мероприятии приняли участие агентства Китая, Турции, Вьетнама, Индонезии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar