Военные силы Ирана вновь атаковали объекты в Израиле

Военные силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Об этом сообщает агентство Fars.

В сообщении указывается, что в рамках данного этапа были задействованы десятки дронов с боевыми зарядками. Они были направлены в сторону израильских объектов, нанеся ущерб намеченным целям.