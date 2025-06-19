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Регион
19 июня, 01:02

Военные силы Ирана вновь атаковали объекты в Израиле

Fars: Армия Ирана приступила к шестой волне атак на Израиль

Обложка © Unsplash / sina drakhshani

Обложка © Unsplash / sina drakhshani

Военные силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Об этом сообщает агентство Fars.

В сообщении указывается, что в рамках данного этапа были задействованы десятки дронов с боевыми зарядками. Они были направлены в сторону израильских объектов, нанеся ущерб намеченным целям.

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А ранее в Израиле камера видеонаблюдения запечатлела попадание иранской ракеты в Институт Вейцмана. Это учреждение проводит научные исследования, в том числе и для военных нужд. Удар вызвал сильные разрушения: в лабораториях начался пожар, серьёзно повреждена структура основного здания.

Тимур Хингеев
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