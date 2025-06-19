ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 01:11

Путин: Немецкие танки были в Курской области, которую ФРГ признаёт частью РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Российский лидер Владимир Путин напомнил о присутствии немецких танков в Курской области — на территории, которую ФРГ признаёт частью России. Заявление главы государство прозвучало в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению. Считает её российской», — сказал президент России.

Путин оценил, повлияет ли передача Киеву немецких Taurus на ход СВО
Путин оценил, повлияет ли передача Киеву немецких Taurus на ход СВО

Ранее Путин заявил о готовности контактов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Российский лидер добавил, что полтора года назад разговоры с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами носили регулярный характер, но в какой-то момент европейские партнёры решили нанести России поражение на поле боя и прекратили контакты.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar