Российский лидер Владимир Путин напомнил о присутствии немецких танков в Курской области — на территории, которую ФРГ признаёт частью России. Заявление главы государство прозвучало в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению. Считает её российской», — сказал президент России.