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19 июня, 02:06

Российский штурмовик рассказал, что мобилизованные украинцы не хотят воевать

Штурмовик Лек: У мобилизованных украинцев отсутствует мотивация к бою

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Заместитель командира штурмовой роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады, известный под позывным Лек, поделился с РИА «Новости» наблюдениями о мобилизованных украинцах. По его словам, их желание сражаться практически отсутствует, а уровень подготовки оставляет желать лучшего.

«По допросам пленных, которых мы взяли. Все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю <...> В основном, подготовка — ноль, желание воевать — ноль», — сказал боец.

По словам Лека, российские солдаты проходят серьёзное обучение на полигонах — от инженерного дела до навыков связи. Для большинства это кажется сложным, но для штурмовиков — обычная практика.

Новости СВО. Освобождены Новониколаевка и Долгенькое, в Киеве бьют тревогу из-за российских БПЛА, G7 обманула Трампа по Украине, 19 июня
Новости СВО. Освобождены Новониколаевка и Долгенькое, в Киеве бьют тревогу из-за российских БПЛА, G7 обманула Трампа по Украине, 19 июня

А ранее в Киеве мобилизованный мужчина пытался сбежать из транспортного средства ТЦК на ходу. Украинец в ходе побега упал на дорогу, получил травмы и погиб. Обстоятельства произошедшего изучают следственные и правоохранительные органы.

Тимур Хингеев
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