Заместитель командира штурмовой роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады, известный под позывным Лек, поделился с РИА «Новости» наблюдениями о мобилизованных украинцах. По его словам, их желание сражаться практически отсутствует, а уровень подготовки оставляет желать лучшего.

«По допросам пленных, которых мы взяли. Все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю <...> В основном, подготовка — ноль, желание воевать — ноль», — сказал боец.

По словам Лека, российские солдаты проходят серьёзное обучение на полигонах — от инженерного дела до навыков связи. Для большинства это кажется сложным, но для штурмовиков — обычная практика.