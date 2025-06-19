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Регион
19 июня, 02:18

Израиль объявил о воздушных операциях в Иране, включая Тегеран

Израильские ВВС проводят серию ударов по Тегерану и регионам Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sascha Hahn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sascha Hahn

Армия обороны Израиля наносит удары по Тегерану и другим районам Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ: В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов по Тегерану и другим районам Ирана», — говорится в сообщении.

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Ранее Вооружённые силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Согласно сообщению, были запущены десятки дронов, которые нанесли ущерб намеченным целям.

Тимур Хингеев
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