Израиль объявил о воздушных операциях в Иране, включая Тегеран
Израильские ВВС проводят серию ударов по Тегерану и регионам Ирана
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Армия обороны Израиля наносит удары по Тегерану и другим районам Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ: В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов по Тегерану и другим районам Ирана», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Согласно сообщению, были запущены десятки дронов, которые нанесли ущерб намеченным целям.