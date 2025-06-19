Израиль объявил о воздушных операциях в Иране, включая Тегеран

Армия обороны Израиля наносит удары по Тегерану и другим районам Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ: В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов по Тегерану и другим районам Ирана», — говорится в сообщении.