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19 июня, 03:07

Анохин: Расчёты ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в Смоленской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночь на 19 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению губернатора, обломки сбитых дронов не нанесли вреда людям и зданиям. На месте продолжают работать оперативные службы.

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А ранее ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. В результате пострадали два человека, оба получили минно-взрывные травмы и были доставлены в больницу. Также были зафиксированы повреждения фасада и газовой трубы в многоквартирном доме. Утечка была ликвидирована.

Тимур Хингеев
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