Анохин: Расчёты ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в Смоленской области

В ночь на 19 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению губернатора, обломки сбитых дронов не нанесли вреда людям и зданиям. На месте продолжают работать оперативные службы.