Слюсарь: Системы ПВО отразили атаку ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области

Системы противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал Слюсарь.