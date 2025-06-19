Кир Стармер попал в неловкое положение во время встречи с президентом Южной Кореи

Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком во время саммита «Большой семёрки» в Канаде. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Кир Стармер и Ли Чжэ Мён. Видео © X / Future Adam Curtis B-Roll

«Премьер-министр, которому накануне пришлось пощадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по их торговой сделке, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров», — говорится в статье.

Также отмечается, что Стармер явно испытывал затруднения при выборе места для группового снимка. После произошедшего глава правительства Великобритании подчеркнул наличие крепких двусторонних связей с Республикой Корея и выразил намерение углубить сотрудничество в сферах свободной торговли и обороны. В ответ Ли Чжэ Мён отметил необходимость продвижения в модернизации торгового соглашения между странами.