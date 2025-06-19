Экс-жена российского миллиардера Крупеева потребовала в британском суде отправить его в тюрьму

Российский миллиардер Михаил Крупеев, проигнорировавший постановления суда в Великобритании в ходе многомиллионного бракоразводного процесса с супругой, может получить тюремный срок. Елена утверждает, что её муж в течение 20 лет скрывал от неё существование тайной семьи в России. Об этом сообщает London Standard.

Их 36-летний брак распался в конце 2023 года. Развод стал одним из самых дорогих в истории британского правосудия.

18 июня Елена подала ходатайство о заключении Михаила Крупеева под стражу за неисполнение судебных решений. По её словам, он сознательно игнорирует постановления суда, препятствует оценке принадлежащего ему бизнеса, отказывается выплачивать алименты и покрывать судебные издержки, накопив долг более 55 миллионов рублей.

Адвокат бывшей супруги, Джастин Уоршо, заявил, что Крупеев ведёт себя так, будто закон Великобритании для него не действует, демонстрируя уклонение от ответственности и неуважение к судебным решениям. Защита миллиардера в лице Майкла Глейзера отвергла обвинения в существовании второй семьи, назвав их неподтверждёнными и не относящимися к делу.

Судья признал миллиардера виновным в неисполнении судебных предписаний, включая отказ выплатить около 20 миллионов рублей на покрытие расходов супруги и не предоставить часть своей коллекции дорогих часов. Вынесение приговора отложено до следующей недели. Суд постановил, что ответчик должен присутствовать лично.