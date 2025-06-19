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19 июня, 04:10

Столица Гаити погрузилась во тьму, протесты парализовали работу ГЭС

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Крупнейшая гидроэлектростанция Гаити прекратила работу из-за акций протеста, оставив Порт-о-Пренс без света в среду. Об этом сообщает доминиканская газета Diario Libre.

Активисты из прилегающего к ГЭС Мирабале организовали протест, требуя прекратить работу станции до решения проблемы бандитского беспредела в округе и принятия властями срочных мер. На гидроэлектростанции Пелигр было зафиксировано повреждение одного из высоковольтных столбов линии на 115 кВ, снабжающей Порт-о-Пренс. Спустя несколько часов город остался без света.

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Ранее посёлок в Ростовской области остался без света из-за смерча. Наиболее сильно пострадал посёлок в районе Глубокого Яра, где были разрушены четыре опоры ЛЭП. По предварительной информации, пострадавших нет.

Алена Пенчугина
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