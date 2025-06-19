Столица Гаити погрузилась во тьму, протесты парализовали работу ГЭС

Крупнейшая гидроэлектростанция Гаити прекратила работу из-за акций протеста, оставив Порт-о-Пренс без света в среду. Об этом сообщает доминиканская газета Diario Libre.

Активисты из прилегающего к ГЭС Мирабале организовали протест, требуя прекратить работу станции до решения проблемы бандитского беспредела в округе и принятия властями срочных мер. На гидроэлектростанции Пелигр было зафиксировано повреждение одного из высоковольтных столбов линии на 115 кВ, снабжающей Порт-о-Пренс. Спустя несколько часов город остался без света.