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Регион
19 июня, 04:43

ЦАХАЛ заявила о пуске иранских ракет

Над Тель-Авивом прозвучало порядка 20 взрывов

В Тель-Авиве объявлена воздушная тревога, работает ПВО. По данным Армии обороны Израиля, Иран попытался нанести новый ракетный удар.

ЦАХАЛ заявила о пуске иранских ракет. Видео © Х / DanLinnaeus

Населению предписано находиться в убежищах до дальнейшего уведомления. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в большинстве регионов страны, согласно данным системы оповещения. В районе Тель-Авива зафиксировано около 20 взрывов.

Военные силы Ирана вновь атаковали объекты в Израиле
Военные силы Ирана вновь атаковали объекты в Израиле

Ранее Израиль объявил о воздушных операциях в Иране, включая Тегеран. В ЦАХАЛ рассказали, что ВВС Израиля наносили серию ударов по Тегерану и другим районам.

Обложка © Х / DanLinnaeus

Алена Пенчугина
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