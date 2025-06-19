ЦАХАЛ заявила о пуске иранских ракет

В Тель-Авиве объявлена воздушная тревога, работает ПВО. По данным Армии обороны Израиля, Иран попытался нанести новый ракетный удар.

Населению предписано находиться в убежищах до дальнейшего уведомления. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в большинстве регионов страны, согласно данным системы оповещения. В районе Тель-Авива зафиксировано около 20 взрывов.

Ранее Израиль объявил о воздушных операциях в Иране, включая Тегеран. В ЦАХАЛ рассказали, что ВВС Израиля наносили серию ударов по Тегерану и другим районам.