Иранская ракета поразила больницу на юге Израиля, об этом сообщает гостелерадиокомпания Кan. Речь идёт о медицинском учреждении «Сорока» в Беэр-Шеве. В социальных сетях появились видео последствий прилёта.

Больница на юге Израиля подверглась удару иранской ракеты. Видео © X / YossiAmar_

Всего было выпущено порядка 20 ракет в сторону Израиля. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видны последствия удара: возгорания, обломки на дорогах и осколки.