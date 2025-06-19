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19 июня, 05:06

Больница на юге Израиля подверглась удару иранской ракеты

Кan: Обломки одной из иранских ракет упали на больницу «Сорока» в Беэр-Шева

Иранская ракета поразила больницу на юге Израиля, об этом сообщает гостелерадиокомпания Кan. Речь идёт о медицинском учреждении «Сорока» в Беэр-Шеве. В социальных сетях появились видео последствий прилёта.

Больница на юге Израиля подверглась удару иранской ракеты. Видео © X / YossiAmar_

Всего было выпущено порядка 20 ракет в сторону Израиля. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видны последствия удара: возгорания, обломки на дорогах и осколки.

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Напомним, ранее ЦАХАЛ заявила о пуске иранских ракет. Населению предписано находиться в убежищах до дальнейшего уведомления. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в большинстве регионов страны, согласно данным системы оповещения.

Обложка © X / YossiAmar_

Алена Пенчугина
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