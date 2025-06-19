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Регион
19 июня, 05:46

На Украине назвали «неадекватным» требование России об оружии

МИД Украины отверг требование РФ об уничтожении переданного Западом оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson

Требование России, озвученное замминистра иностранных дел РФ Александром Грушко об уничтожении Украиной западного оружия, назвали «неадекватным». Такое мнение, в частности, высказал представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.

«Москва демонстрирует полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны», — утверждает Тихий.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия будет настаивать на уничтожении Украиной вооружения, поставленного западными странами. Он подчеркнул необходимость получения от Киева гарантий утилизации этих поставок.

Мария Любицкая
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