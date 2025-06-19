На Украине назвали «неадекватным» требование России об оружии

Требование России, озвученное замминистра иностранных дел РФ Александром Грушко об уничтожении Украиной западного оружия, назвали «неадекватным». Такое мнение, в частности, высказал представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия будет настаивать на уничтожении Украиной вооружения, поставленного западными странами. Он подчеркнул необходимость получения от Киева гарантий утилизации этих поставок.