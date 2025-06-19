Россиянам напомнили об изменении правил расчёта отпускных и пособий

С 1 сентября вступает в силу новая методика расчёта среднего заработка, что приведёт к изменениям в начислении пособий. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

При расчёте среднего заработка для отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от зарплаты, больше не будут учитываться периоды, когда сотрудник не работал, но получал оплату. В частности, исключаются больничные, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные для ухода за детьми-инвалидами.

«Так, для расчёта выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику», — объясняет Соловьёв в беседе с агентством «Прайм».

Юристы рекомендуют компаниям заранее обновить внутренние документы, такие как правила и инструкции, а также скорректировать формы для расчёта отпускных и компенсаций при увольнении.