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19 июня, 06:05

Ракета-носитель SpaceX Starship эпично взорвалась, даже не взлетев

Ракета SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания

Обложка © X / finn_elliot01

Обложка © X / finn_elliot01

Мощная ракета-носитель SpaceX Starship потерпела аварию во время статических огневых тестов. Об этом сообщает CNBC.

Ракета-носитель SpaceX Starship эпично взорвалась, даже не взлетев.Видео © X / finn_elliot01

После детонации первой ступени ускорителя на второй ступени возникла критическая утечка горючего, что привело к потере управления. В результате корабль мощно взорвался, так и не успев высоко взлететь.

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В мае сообщалось, что девятый испытательный полёт лунного корабля Starship компании SpaceX закончился неудачно. У корабля вышла из строя система управления высотой полёта. После выхода на орбиту Земли звездолёт совершил один виток и начал неуправляемое вхождение в атмосферу над Индийским океаном. После чего с кораблём пропала связь.

Оксана Попова
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