Ракета-носитель SpaceX Starship эпично взорвалась, даже не взлетев

После детонации первой ступени ускорителя на второй ступени возникла критическая утечка горючего, что привело к потере управления. В результате корабль мощно взорвался, так и не успев высоко взлететь.

В мае сообщалось, что девятый испытательный полёт лунного корабля Starship компании SpaceX закончился неудачно. У корабля вышла из строя система управления высотой полёта. После выхода на орбиту Земли звездолёт совершил один виток и начал неуправляемое вхождение в атмосферу над Индийским океаном. После чего с кораблём пропала связь.