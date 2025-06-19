Правоохранители знают, где находится разыскиваемый тесть Прилучного Брутян
Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge
Правоохранители располагают сведениями о местонахождении Аршака Брутяна, тестя актёра Павла Прилучного, заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с расследованием.
«Они (правоохранители — Прим. Life.ru) знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут», — заявил собеседник агентства.
Сейчас идут работы в районе, где прячется родственник Прилучного. Местонахождение Брутяна не раскрывается.
Напомним, что тестя Прилучного обвиняют в организации нелегальных азартных игр. Московский суд отправил Аршака Брутяна под стражу на два месяца. Срок начнётся с момента его задержания в России или экстрадиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы.