Правоохранители знают, где находится разыскиваемый тесть Прилучного Брутян

Правоохранители располагают сведениями о местонахождении Аршака Брутяна, тестя актёра Павла Прилучного, заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с расследованием.

«Они (правоохранители — Прим. Life.ru) знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут», — заявил собеседник агентства.

Сейчас идут работы в районе, где прячется родственник Прилучного. Местонахождение Брутяна не раскрывается.