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19 июня, 06:38

Правоохранители знают, где находится разыскиваемый тесть Прилучного Брутян

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Правоохранители располагают сведениями о местонахождении Аршака Брутяна, тестя актёра Павла Прилучного, заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с расследованием.

«Они (правоохранители — Прим. Life.ru) знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут», — заявил собеседник агентства.

Сейчас идут работы в районе, где прячется родственник Прилучного. Местонахождение Брутяна не раскрывается.

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Напомним, что тестя Прилучного обвиняют в организации нелегальных азартных игр. Московский суд отправил Аршака Брутяна под стражу на два месяца. Срок начнётся с момента его задержания в России или экстрадиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Алиса Хуссаин
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