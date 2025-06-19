Израиль совершил ночную атаку по ядерным объектам в Иране
ЦАХАЛ: Израильские ВВС нанесли ночные удары по ядерным объектам в Иране
Последствия израильского удара по Ирану. Обложка © X / Worldsource24
Израильские ВВС нанесли ночные удары по Ирану, целью которых стали ядерные объекты в Натанзе и недействующий реактор в Араке. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей, включая неработающий ядерный реактор в районе Арака..., включая конструкцию уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония», — говорится в сообщении.
ЦАХАЛ также атаковала иранский ядерный объект в районе Натанза. По заявлению армии, целью удара был объект, где разрабатывалось ядерное оружие, и где хранились необходимые для этого компоненты и оборудование.
Ранее Вооружённые силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Согласно сообщению, были запущены десятки дронов, которые нанесли ущерб намеченным целям.