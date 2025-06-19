Взрывы и огромные клубы дыма: СМИ сообщают о мощнейшем ударе Ирана по центру Тель-Авива

Иран совершил серию ракетных ударов по ключевым объектам в Израиле, нанеся значительный ущерб деловому центру Тель-Авива. Среди пострадавших зданий — комплекс местной фондовой биржи, расположенный в эпицентре финансового квартала, а также несколько соседних сооружений, ставших мишенями атаки.

Видео, предположительно, с места удара по Тель-Авиву. Видео © Telegram / Araz News آراز نیوز

По данным СМИ, Иран также нацелился на стратегические военные объекты. Под ударом оказались штаб киберкомандования израильской армии (корпус C4I) и разведывательный центр в районе Гав-Ям. Данных о пострадавших и жертвах нет.