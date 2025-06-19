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19 июня, 06:21

Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Иранское агентство IRNA сообщило, что утром Иран нанёс ракетные удары по штабу киберкомандования израильской армии (корпус C4I) и разведывательному центру в Гав-Яме. По данным агентства, в этих объектах находились тысячи военнослужащих, занимавшихся анализом разведданных и кибероперациями.

IRNA уточнило, что разведцентр в Гав-Яме расположен неподалёку от больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, на юге Израиля. Больница ощутила воздействие взрывной волны, но серьёзных повреждений удалось избежать. В то же время военные объекты, по утверждению агентства, были поражены с высокой точностью.

Появилось видео прилёта иранской ракеты по центру биологического оружия в Израиле
Появилось видео прилёта иранской ракеты по центру биологического оружия в Израиле

Ранее Вооружённые силы Ирана объявили о запуске шестой волны воздушного удара по территории Израиля с применением беспилотников. Согласно сообщению, были запущены десятки дронов, которые нанесли ущерб намеченным целям.

Оксана Попова
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