Жизнь взаймы: Верховный суд разъяснил, почему не удастся шиковать на кредиты

Нельзя сначала жить на широкую ногу, пользуясь деньгами из набранных кредитов, а потом уйти от ответственности по их выплате, оформив банкротство. Об этом стало известно из обзора судебной практики Верховного суда России.

Суд обратил внимание на случай сотрудника банка, который, имея высокую зарплату, набрал кредитов. Как передаёт РИА «Новости», вместо того чтобы добросовестно их выплачивать, он уволился и подал на банкротство, даже не попытавшись найти новую работу. При этом, анализ его банковских счетов выявил, что значительная часть средств уходила на поддержание роскошного образа жизни, включая приобретение брендовых вещей, посещение дорогих ресторанов и использование элитного такси.

Суд установил, что гражданин, имея финансовую возможность обслуживать кредиты и обеспечивать свои основные нужды, целенаправленно брал на себя долговые обязательства, не планируя их погашать. В связи с этим, в рамках процедуры банкротства ему было отказано в освобождении от долгов.

«Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств», — сказано в обзоре.