Как избавиться от синдрома раздражённого кишечника, вызывающего боли и стресс: ответ нутрициолога

Синдром раздражённого кишечника (СРК) представляет собой функциональное расстройство, сопровождающееся разнообразными симптомами, такими как боль в животе, вздутие, повышенное газообразование и изменения в частоте или характере стула. Точные причины СРК остаются неясными, однако специалисты выделяют несколько факторов, способствующих его развитию. Подробнее об этом и о том, как избежать недуга, в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Ирина Селиванова.

По словам специалиста, нарушение моторики кишечника, связанное с неправильной перистальтикой, может затруднять продвижение пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. Психоэмоциональный стресс, будь то острый или хронический, оказывает значительное влияние на работу кишечника, усиливая симптомы СРК и нарушая аппетит. Неправильное питание, включая частое употребление жирной, острой пищи, быстрых углеводов, кофе или алкоголя, также считается одной из ключевых причин. Кроме того, дисбаланс между полезными и вредными бактериями в кишечнике может усугублять состояние.

Физические симптомы СРК являются причиной постоянного дискомфорта. Человек может постоянно ожидать и даже испытывать страх, что может что-то приключиться в неподходящее время и в неподходящем месте. И испытывать по этому поводу дополнительный стресс. Ирина Селиванова Нутрициолог

В этой ситуации поможет элиминационная диета. Так, из рациона исключаются сахар, алкоголь, молочные продукты (включая молоко, йогурты, сыры, сливки и мороженое), глютенсодержащие продукты (пшеница, рожь, ячмень, хлеб, выпечка), а также жирная и жареная пища, требующая большого количества ферментов и желчи для переваривания. Сладкие фрукты следует ограничить или временно исключить. Разрешены нежирные источники белка (мясо, рыба) и безглютеновые злаки, такие как гречка, рис, киноа и пшено.

Важно помнить, что такая диета имеет строгие ограничения и не предназначена для длительного применения, заключила собеседница Life.ru.