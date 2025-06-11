Россиянам объяснили, почему с возрастом вес предательски уходит труднее

С возрастом некоторым людям тяжелее сбрасывать лишний вес. Что на это влияет и можно ли это исправить, объяснила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалёва. По её словам, всему виной снижение метаболизма, а не нарушение в работе щитовидной железы, как многие думают.

«Мышцы — это основной энергопотребляющий орган, где сжигается больше всего калорий. Соответственно, чем больше мышечная масса, тем лучше сжигаются калории, а чем мышечная масса ниже, тем хуже этот процесс происходит. В свою очередь, на поддержание нормального уровня мышечной массы влияют гормоны, такие как соматотропный гормон (гормон роста) и половые гормоны, из которых особенное влияние на мышечную массу оказывает тестостерон», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Выработка гормонов, включая гормон роста, снижается с возрастом — особенно после 30 лет, добавила медик. По её словам, ключевую роль играет уровень физической нагрузки. Также Михалёва отметила, что большинство россиян (особенно пенсионеры) страдают от гиподинамии.

Эндокринолог успокоила, что избежать набора веса можно. Для этого важно следить за образом жизни, питанием и поддерживать физическую активность. Медик посоветовала проходить10 тысяч шагов в день и добавлять физическую нагрузку 150 минут в неделю. Михалёва дополнила, что после 40 лет нужно снижать калорийность на 100 ккал, после 50-55 лет — ещё на 100 ккал.