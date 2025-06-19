Тайные поставки: Военный лётчик раскрыл, что доставили Ирану самолёты из Китая

Грузовые самолёты из Китая, которые исчезают с радаров по мере приближения к Ирану, доставляют в республику комплектующие для ракет и другого вооружения. Такое мнение выразил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Что могли доставить эти самолёты? Во-первых, комплектующие для ракет и другого высокоточного оружия. Это радиоэлектроника, чипы, блоки управления, блоки навигационных систем. То есть всё что необходимо для производства и запуска баллистических ракет дальнего радиуса действия, а также для ударных беспилотников, чтобы оказать содействие Ирану в борьбе против агрессора», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.

Попов отметил, что Китай всегда поддерживал Иран, потому что оба государства связаны с экономической и технологической точек зрения. Также Исламская Республика — важная точка опоры для КНР на Ближнем Востоке, это позволяет восточноазиатскому государству укреплять своё влияние в регионе. Вместе с тем военная помощь Ирану даёт КНР возможность противостоять США — союзнику Израиля.

«Китай сегодня очень активно развивает экономические отношения со странами Ближнего Востока, а также усиливает внешнеполитическое влияние в северной Африке. Оба этих региона находятся под постоянными ударами Израиля, поэтому Пекин предпринимает усилия для защиты своих интересов», — подытожил лётчик.