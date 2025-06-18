Китай направил в сторону Ирана минимум три грузовых самолёта

Китай направил не менее трёх грузовых самолётов Boeing 747 в сторону Ирана после начала израильской военной операции. Об этом сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на данные авиационного мониторинга.

Согласно информации, первый рейс был зафиксирован 14 июня, а два последующих — в течение следующих двух дней. Самолёты следовали маршрутом через северный Китай, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, после чего их сигналы исчезали с радаров вблизи воздушного пространства Ирана. Хотя в качестве пункта назначения указывался Люксембург, эксперты считают, что воздушные судна, вероятно, не достигали Европы.

Авиационные специалисты, опрошенные The Telegraph, отмечают, что Boeing 747 часто используются для транспортировки военной техники и вооружений благодаря их высокой грузоподъёмности. Точный характер груза остается неизвестным, однако полёты вызвали повышенное внимание на фоне текущей геополитической напряжённости.

Иран является ключевым поставщиком нефти для Китая, обеспечивая до 2 миллионов баррелей в день. Кроме того, Пекин и Тегеран связывают давние торговые отношения, включая поставки компонентов для баллистических ракет и материалов, которые могут быть использованы в ядерных разработках. Полёты китайских самолётов в регион совпали с эскалацией конфликта, что порождает вопросы о возможной роли Китая. Пока официальных комментариев от Пекина или Тегерана по поводу этих рейсов не поступало.