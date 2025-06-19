«На грани»: Решетников спрогнозировал будущее российской экономики

Несмотря на то, что цифры показывают охлаждение экономического роста в России, бизнес и индикаторы сигнализируют о возможности рецессии. Дальнейшая траектория экономики будет зависеть от решений, принятых правительством. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ.

«По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию», — сказал Решетников на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Решетников уточнил, что не делает конкретных прогнозов относительно рецессии, а лишь констатирует близость к ней.