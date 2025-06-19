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19 июня, 07:40

«На грани»: Решетников спрогнозировал будущее российской экономики

Решетников: Экономика России находится на грани перехода в рецессию

Максим Решетников. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Максим Решетников. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Несмотря на то, что цифры показывают охлаждение экономического роста в России, бизнес и индикаторы сигнализируют о возможности рецессии. Дальнейшая траектория экономики будет зависеть от решений, принятых правительством. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ.

«По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию», — сказал Решетников на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Решетников уточнил, что не делает конкретных прогнозов относительно рецессии, а лишь констатирует близость к ней.

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Ранее глава Министерства экономического развития Решетников заявил, что в России есть риски переохлаждения экономики. Он призвал Центральный банк (ЦБ) обратить внимание на этот вопрос, добавив, что инфляция, вероятно, задержится на уровне 7,6% в этом году.

Мария Любицкая
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