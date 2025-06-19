Производитель SJ-100 и МС-21 сократит свыше четверти управленцев
Объединённая авиастроительная корпорация сократит 1,5 тыс. сотрудников в Москве
МС-21. Обложка © Telegram / ОАК
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», оптимизирует структуру, сократив около 1,5 тыс. управленческих позиций в Москве, что составляет свыше четверти административного аппарата, сообщает РБК, ссылаясь на руководителя ОАК Вадима Бадеху.
Конструкторские бюро останутся нетронутыми, акцент сделан на управленческом составе. По словам Бадехи, цель — не просто сокращение штата, а рост эффективности, минимизация потерь и увеличение производительности труда на 30% к 2030 году.
На конец 2023 года в ОАК работало 93,4 тыс. человек, из которых менее 10% составляли управленцы, а остальные — производственный персонал. Численность выросла на 3,6% из-за расширения производства.
Программа повышения эффективности включает не только сокращение персонала, но и жёсткий контроль расходов, чтобы они не превышали проектные лимиты, отметил Бадеха. Также ОАК намерена минимизировать убыточные госконтракты, что повысит доходы компании.
Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью. Робототехнический комплекс стал аналогом уже известного «Каракала», но с возможностью переносить больший вес.