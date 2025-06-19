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19 июня, 07:51

Производитель SJ-100 и МС-21 сократит свыше четверти управленцев

Объединённая авиастроительная корпорация сократит 1,5 тыс. сотрудников в Москве

МС-21. Обложка © Telegram / ОАК

МС-21. Обложка © Telegram / ОАК

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», оптимизирует структуру, сократив около 1,5 тыс. управленческих позиций в Москве, что составляет свыше четверти административного аппарата, сообщает РБК, ссылаясь на руководителя ОАК Вадима Бадеху.

Конструкторские бюро останутся нетронутыми, акцент сделан на управленческом составе. По словам Бадехи, цель — не просто сокращение штата, а рост эффективности, минимизация потерь и увеличение производительности труда на 30% к 2030 году.

На конец 2023 года в ОАК работало 93,4 тыс. человек, из которых менее 10% составляли управленцы, а остальные — производственный персонал. Численность выросла на 3,6% из-за расширения производства.

Программа повышения эффективности включает не только сокращение персонала, но и жёсткий контроль расходов, чтобы они не превышали проектные лимиты, отметил Бадеха. Также ОАК намерена минимизировать убыточные госконтракты, что повысит доходы компании.

SJ-100 с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет
SJ-100 с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет

Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью. Робототехнический комплекс стал аналогом уже известного «Каракала», но с возможностью переносить больший вес.

Оксана Попова
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