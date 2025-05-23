«Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав «Ростеха», анонсировал создание нового дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис». Этот робототехнический комплекс стал аналогом уже известного «Каракала», но со значительно увеличенной грузоподъёмностью. Как сообщили в пресс-службе «Ростеха» ТАСС, на данный момент проводятся испытания с установкой различных боевых модулей на новое шасси.

«Работы по испытаниям РТК «Каракал» продолжаются, и, учитывая достигнутые результаты, мы разработали опытный образец шасси «Ирбис», который имеет большую грузоподъёмность», – заявили представители госкорпорации на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025.

В декабре 2024 года «Каракал» уже продемонстрировал свои маневренные возможности. Этот дрон способен поднимать до 500 кг и оснащён современным комплексом «Прометей» для дистанционного управления. Он обеспечивает управление через радиоканал, что делает его мобильным и эффективным даже в условиях городской застройки.