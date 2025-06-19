Опасная вакансия: Россиянам объяснили, как мошенники обманывают соискателей в соцсетях

Мошенники могут предлагать людям опасные виды подработок. Одна из них связана с доставкой сомнительных посылок, предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Кроме того, сесть в тюрьму можно и за работу администратором соцсетей, различных каналов и тематических чатов.

«При работе администратором в этом случае надо использовать свои банковские карты для транзита поступающих денег, их обналичивания. Это, пожалуй, самый опасный вид «подработки», грозящий обвинением в дропперстве, уголовным преследованием. Фактически это вовлечение в преступную деятельность, где «работник» становится соучастником преступления», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Также человек может проходить фигурантом за соучастие в преступлении при работе курьером по особым поручениям. Он общается с неизвестным работодателем в соцсетях, получает деньги или пакеты с непонятным содержимым за вознаграждение. Дайнеко отметила, что вакансия, предполагающая вложения или использование банковских карт, является обманом. Аферисты в таких случаях не только крадут деньги, но и собирают персональные данные россиян.

Также опасной может быть «работа» на популярных маркетплейсах. Сотруднику предлагают ставить лайки или комментировать товары, а затем — «покупать» их якобы для продвижения с гарантией возврата денег. Мошенник сразу исчезает, когда дело доходит до крупной покупки. Финансист предупредила, что не менее опасными являются фальшивые кадровые агентства. Соискателю устраивают полноценное собеседование и выдают «оффер» с ДМС и корпоративными «плюшками», однако требуют пройти платное переобучение.