ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 08:39

«Укрепление доверия»: Путин заявил о важности объективной информации

Путин: Объективная информация востребована для взаимодействия между странами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В настоящее время объективная информация востребована для доверия и взаимопонимания между странами. С этими словами президент России Владимир Путин обратился к участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«Сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул значимость встречи руководителей ведущих информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, крупнейшее объединение на протяжении многих лет создаёт значительную часть глобального новостного потока, которое пользуется вниманием у многомиллионной аудитории.

Путин также выразил уверенность, что в рамках форума пройдут конструктивные, содержательные дискуссии. Вместе с тем будут намечены новые совестные проекты, которые послужат развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Путин жёстко ответил американскому журналисту на слова об ударе по жилым кварталам в Киеве
Путин жёстко ответил американскому журналисту на слова об ударе по жилым кварталам в Киеве

Ранее Владимир Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ. Тогда журналисты поинтересовались у российского лидера, какие ошибки он совершил за 25 лет у власти. Тот ответил словами Иисуса Христа, которые тот произнёс в ответ на обвинение женщины в прелюбодеянии.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar