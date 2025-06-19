«Укрепление доверия»: Путин заявил о важности объективной информации

В настоящее время объективная информация востребована для доверия и взаимопонимания между странами. С этими словами президент России Владимир Путин обратился к участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«Сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул значимость встречи руководителей ведущих информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, крупнейшее объединение на протяжении многих лет создаёт значительную часть глобального новостного потока, которое пользуется вниманием у многомиллионной аудитории.

Путин также выразил уверенность, что в рамках форума пройдут конструктивные, содержательные дискуссии. Вместе с тем будут намечены новые совестные проекты, которые послужат развитию взаимовыгодного сотрудничества.