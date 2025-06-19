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19 июня, 08:36

Песков оценил влияние гуманитарных договорённостей Москвы и Киева

Песков: Гуманитарные договорённости с Украиной ведут к серьёзной сделке

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, гуманитарные договорённости создают условия для того, чтобы Москва и Киев могли развивать свою готовность к проработке и заключению более значимых соглашений.

Представитель Кремля отметил, что три года назад был шанс завершить русско-украинский конфликт на условиях, согласованных и парафированных сторонами в Стамбуле. С тех пор ситуация для Украины значительно ухудшилась. Уровень взаимного недоверия вырос до критической отметки.

«Гуманитарные договорённости дают возможность постепенно наращивать потенциал не то что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьёзным договоренностям»,заявил Песков в интервью РБК.

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Ранее Песков отметил, что главным результатом переговоров с Украиной стало возвращение многих раненых российских военнослужащих. По его словам, два раунда стамбульских обсуждений принесли значительный гуманитарный эффект. Следует напомнить, что после этих переговоров Россия и Украина заключили договорённость о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными.

Алиса Хуссаин
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