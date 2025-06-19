Песков оценил влияние гуманитарных договорённостей Москвы и Киева

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, гуманитарные договорённости создают условия для того, чтобы Москва и Киев могли развивать свою готовность к проработке и заключению более значимых соглашений.

Представитель Кремля отметил, что три года назад был шанс завершить русско-украинский конфликт на условиях, согласованных и парафированных сторонами в Стамбуле. С тех пор ситуация для Украины значительно ухудшилась. Уровень взаимного недоверия вырос до критической отметки.

«Гуманитарные договорённости дают возможность постепенно наращивать потенциал не то что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьёзным договоренностям», — заявил Песков в интервью РБК.