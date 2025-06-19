«Живём в непростом мире»: Песков указал на проблему напряжённости по всему миру

Во многих регионах мира сохраняется напряжённость, которая может привести к конфликтам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращаясь к участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

«Мы живём в очень-очень непростом мире. К сожалению, продолжается рост конфликтного потенциала во многих регионах, меняется уклад и суть международных отношений», — сказал представитель Кремля.