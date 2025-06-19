«Живём в непростом мире»: Песков указал на проблему напряжённости по всему миру
Песков: Во многих регионах мира растёт конфликтный потенциал
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Во многих регионах мира сохраняется напряжённость, которая может привести к конфликтам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращаясь к участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).
«Мы живём в очень-очень непростом мире. К сожалению, продолжается рост конфликтного потенциала во многих регионах, меняется уклад и суть международных отношений», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось о начале новой ракетной атаки со стороны Тегерана. Ракеты были нацелены на «оккупированные территории» — именно так официальные лица Ирана называют Израиль. Обострение ситуации стало продолжением серии взаимных угроз и ударов, усиливших напряжённость на всём Ближнем Востоке.