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Регион
19 июня, 08:31

«Живём в непростом мире»: Песков указал на проблему напряжённости по всему миру

Песков: Во многих регионах мира растёт конфликтный потенциал

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Во многих регионах мира сохраняется напряжённость, которая может привести к конфликтам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращаясь к участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

«Мы живём в очень-очень непростом мире. К сожалению, продолжается рост конфликтного потенциала во многих регионах, меняется уклад и суть международных отношений», — сказал представитель Кремля.

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Ранее сообщалось о начале новой ракетной атаки со стороны Тегерана. Ракеты были нацелены на «оккупированные территории» — именно так официальные лица Ирана называют Израиль. Обострение ситуации стало продолжением серии взаимных угроз и ударов, усиливших напряжённость на всём Ближнем Востоке.

Мария Любицкая
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