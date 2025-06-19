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Регион
19 июня, 08:49

Аналитик объяснил, что станет с ценами на продуктовую корзину в ближайшие месяцы

Аналитик Расторгуев: Молоко и мясо не подешевеют из-за увеличения себестоимости

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Снижение цен на куриные яйца в России — явление хорошее, однако подобного не стоит ожидать касаемо других видов продовольствия. Об этом сообщил аналитик Игорь Расторгуев. По его словам, в случае с яйцами падение цен обусловлено сезоном.

«В летние месяцы традиционно растёт предложение из-за увеличения поголовья и продуктивности, особенно в южных регионах. Плюс могли сыграть роль меры поддержки производителей, снижение стоимости кормов и логистики», — подчеркнул специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Расторгуев уточнил, что какие-то продукты будут падать в цене, а другие, наоборот, дорожать. К примеру, молоко и мясо вряд ли подешевеют из-за увеличения себестоимости. По его словам, доступность овощей будет зависеть от урожая и логистики. Тем не менее стала прослеживаться тенденция замедления продуктовой инфляции, пояснил эксперт.

«В целом тренд на замедление продовольственной инфляции есть, но он неравномерный — что-то дешевеет, что-то держится стабильно, а часть товаров может даже подрасти в цене к осени», — подытожил аналитик.

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А ранее Life.ru сообщал, что цены на молочные продукты в России за год возросли на 24,3%. Больше всего подорожало масло — на 38,5%. Одна упаковка в среднем стоит 270,1 рубля. Также подскочили цены на молоко и сметану.

Дарья Нарыкова
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