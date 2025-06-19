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19 июня, 09:03

Набиуллина назвала период, который сейчас проходит российская экономика

Набиуллина: Российская экономика постепенно выходит из перегрева

Эльвира Набиуллина. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Эльвира Набиуллина. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на какой стадии сейчас находится российская экономика.

«Выход из перегрева», — сказала заявила Набиуллина на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Под перегревом экономики понимается состояние, когда темпы её роста значительно превосходят потенциальные производственные мощности. Это неизбежно ведёт к росту инфляции, поскольку спрос на товары и услуги опережает их производство, создавая предпосылки для ценовых «пузырей» и последующего экономического спада.

Соответственно, охлаждение экономики – это замедление её роста после фазы ускоренного восстановления или того же перегрева. Суть в том, что темпы экономического развития начинают снижаться, несмотря на недавние высокие результаты.

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Ранее Набиуллина заявила, что источники роста российской экономики за последние два года в значительной мере утратили свою актуальность и потенциал. Она высказала мнение, что прежняя парадигма экономического развития уже не соответствует потребностям страны, и настала пора задуматься о формировании принципиально новой стратегии.

Алиса Хуссаин
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