Набиуллина назвала период, который сейчас проходит российская экономика
Набиуллина: Российская экономика постепенно выходит из перегрева
Эльвира Набиуллина. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на какой стадии сейчас находится российская экономика.
«Выход из перегрева», — сказала заявила Набиуллина на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».
Под перегревом экономики понимается состояние, когда темпы её роста значительно превосходят потенциальные производственные мощности. Это неизбежно ведёт к росту инфляции, поскольку спрос на товары и услуги опережает их производство, создавая предпосылки для ценовых «пузырей» и последующего экономического спада.
Соответственно, охлаждение экономики – это замедление её роста после фазы ускоренного восстановления или того же перегрева. Суть в том, что темпы экономического развития начинают снижаться, несмотря на недавние высокие результаты.
Ранее Набиуллина заявила, что источники роста российской экономики за последние два года в значительной мере утратили свою актуальность и потенциал. Она высказала мнение, что прежняя парадигма экономического развития уже не соответствует потребностям страны, и настала пора задуматься о формировании принципиально новой стратегии.