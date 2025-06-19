Набиуллина назвала период, который сейчас проходит российская экономика

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на какой стадии сейчас находится российская экономика.

«Выход из перегрева», — сказала заявила Набиуллина на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Под перегревом экономики понимается состояние, когда темпы её роста значительно превосходят потенциальные производственные мощности. Это неизбежно ведёт к росту инфляции, поскольку спрос на товары и услуги опережает их производство, создавая предпосылки для ценовых «пузырей» и последующего экономического спада.

Соответственно, охлаждение экономики – это замедление её роста после фазы ускоренного восстановления или того же перегрева. Суть в том, что темпы экономического развития начинают снижаться, несмотря на недавние высокие результаты.