В Петербурге впервые вылечили пациента от тремора без разрезов и наркоза

В Петербурге врачи провели первую операцию с использованием фокусированной ультразвуковой абляции под контролем МРТ. Теперь медики могут без анестезии и хирургических разрезов воздействовать на патологические очаги в головном мозге, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пациента вылечили от тремора без хирургических разрезов в Петербурге. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

У пациента Анатолия тремор начался после шестидесяти. В итоге мужчина перестал находиться в больших компаниях, так как не мог поднять даже стакан с водой. Да и на улицу перестал выбираться лишний раз.

«Когда начинается переходный вот этот период, в начале меняется почерк. Не знаешь, как руку удержать», — рассказал пациент.

По словам специалистов, тремор развивается из-за нарушения в тканях мозга. Это может происходить в результате травм или по причине наследственности. Для лечения теперь медики могут использовать аппарат ФУЗ МРТ (воздействие фокусированным ультразвуком). Данная операция проводится без наркоза и разрезов.

После операции у пациента стабилизировалась правая сторона. Через полгода станет ясно, будет ли возможность вылечить левую. Теперь петербуржец спокойно наливает воду в чайник и обедает, а ещё у него наладился почерк.