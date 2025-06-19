В Петербурге впервые вылечили пациента от тремора без разрезов и наркоза
В Петербурге врачи вылечили пациента от тремора с помощью аппарата ФУЗ МРТ
Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»
В Петербурге врачи провели первую операцию с использованием фокусированной ультразвуковой абляции под контролем МРТ. Теперь медики могут без анестезии и хирургических разрезов воздействовать на патологические очаги в головном мозге, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Пациента вылечили от тремора без хирургических разрезов в Петербурге. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»
У пациента Анатолия тремор начался после шестидесяти. В итоге мужчина перестал находиться в больших компаниях, так как не мог поднять даже стакан с водой. Да и на улицу перестал выбираться лишний раз.
«Когда начинается переходный вот этот период, в начале меняется почерк. Не знаешь, как руку удержать», — рассказал пациент.
По словам специалистов, тремор развивается из-за нарушения в тканях мозга. Это может происходить в результате травм или по причине наследственности. Для лечения теперь медики могут использовать аппарат ФУЗ МРТ (воздействие фокусированным ультразвуком). Данная операция проводится без наркоза и разрезов.
После операции у пациента стабилизировалась правая сторона. Через полгода станет ясно, будет ли возможность вылечить левую. Теперь петербуржец спокойно наливает воду в чайник и обедает, а ещё у него наладился почерк.
А ранее Life.ru рассказывал, что медики достали нож из головы 52-летнего москвича. Мужчина получил серьёзное ножевое ранение во время ссоры. Удар пришёлся в околоушно-жевательную область с левой стороны лица. Поэтому москвичу потребовалась срочная операция.