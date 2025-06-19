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19 июня, 09:26

«Просто в шутку»: Российские подростки соорудили алтарь с мёртвыми собаками

В Благовещенске дети соорудили алтарь с мёртвыми собаками ради забавы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Victoria OM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Victoria OM

В Благовещенске школьники соорудили алтарь из мёртвых собак в заброшенном здании, назвав это шуткой. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

В Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками. Видео © Telegram / Amur Mash

В Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками. Видео © Telegram / Amur Mash

По данным канала, подростки собрали разложившиеся трупы животных возле пересечения Магистральной улицы и Новотроицкого шоссе, после чего сфотографировались на их фоне и выложили снимки в соцсети. Одна из участниц инцидента пояснила, что они хотели кого-то напугать ради забавы, но теперь осознаёт неуместность поступка.

В Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками. Видео © Telegram / Amur Mash

«Мы делали эту комнату, чтобы кого-то испугать и просто в шутку. Сейчас я понимаю, что это не шутка и вообще не смешно, я приношу свои извенения», — сказала она.

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Александра Мышляева
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