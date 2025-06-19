«Просто в шутку»: Российские подростки соорудили алтарь с мёртвыми собаками
В Благовещенске дети соорудили алтарь с мёртвыми собаками ради забавы
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В Благовещенске школьники соорудили алтарь из мёртвых собак в заброшенном здании, назвав это шуткой. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.
По данным канала, подростки собрали разложившиеся трупы животных возле пересечения Магистральной улицы и Новотроицкого шоссе, после чего сфотографировались на их фоне и выложили снимки в соцсети. Одна из участниц инцидента пояснила, что они хотели кого-то напугать ради забавы, но теперь осознаёт неуместность поступка.
«Мы делали эту комнату, чтобы кого-то испугать и просто в шутку. Сейчас я понимаю, что это не шутка и вообще не смешно, я приношу свои извенения», — сказала она.
Ранее Life.ru сообщал, что две несовершеннолетние девочки из Омска снимали расправу со щенком. Всколыхнувшие интернет кадры запечатлели жестокое нападение на собаку: на видео видно, как животное пытаются зарезать. Выяснилось, что девочки нашли объявление о продаже пса в Сети.