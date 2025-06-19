Пыль — вон! Пылесосы резко подешевели в российских магазинах
SHOT ПРОВЕРКА: Пылесосы в России за год подешевели почти на 30%
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Пылесосы в России за год подешевели почти на 30%. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, сильнее всего просели в цене классические модели. Роботы-пылесосы потеряли в стоимости около 15%. Обвал цен спровоцировал резкий рост спроса: россияне начали активно закупать бытовую технику.
Особую популярность получили вертикальные пылесосы — их продажи выросли в три раза. Моющие модели покупают в 2,5 раза чаще. Также растёт интерес к автомобильным пылесосам — водители всё чаще отказываются от автомоек в пользу самостоятельной уборки салона.
Резкое снижение цен на бытовую электронику происходит на фоне общего тренда удешевления техники. Ранее сообщалось, что iPhone 16 упал в цене почти в два раза. Сейчас базовую модель можно найти в офлайн-магазинах за 42–44 тысячи рублей, а версию Pro Max — за 95 тысяч. Эксперты прогнозируют, что при укреплении рубля техника продолжит дешеветь.