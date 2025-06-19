Пыль — вон! Пылесосы резко подешевели в российских магазинах

Пылесосы в России за год подешевели почти на 30%. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, сильнее всего просели в цене классические модели. Роботы-пылесосы потеряли в стоимости около 15%. Обвал цен спровоцировал резкий рост спроса: россияне начали активно закупать бытовую технику.

Особую популярность получили вертикальные пылесосы — их продажи выросли в три раза. Моющие модели покупают в 2,5 раза чаще. Также растёт интерес к автомобильным пылесосам — водители всё чаще отказываются от автомоек в пользу самостоятельной уборки салона.