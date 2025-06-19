«Удобные куклы»: В Молдавии русскоязычная журналистка объявила об уходе с ТВ из-за цензуры
В Молдавии русскоязычная журналистка объявила об уходе с ТВ из-за цензуры
В Молдавии телеведущая Юлия Фёдорова объявила о своем уходе с канала Exclusiv TV и закрытии своей русскоязычной программы. В прямом эфире она объяснила своё решение цензурой и ограничениями свободы слова, которые связаны с прозападной политикой.
Фёдорова объявляет о своё уходе с ТВ. Видео © Exclusiv TV
По словам журналистки, ситуация в Молдавии абсурдна: власти заявляют о европейских ценностях, но при этом не позволяют журналистам даже малейшей иронии в прямом эфире. В результате, ведущие превращаются в «удобных» кукол, вынужденных следовать нелепым правилам.
«Совет телевидения и радио буквально запрещает журналистам иронизировать в прямом эфире, навязывая абсурдные правила, превращая ведущего в удобную куклу», — заявила журналистка.
Тем временем Молдавия продолжает придерживаться политики, направленной против России. Примером может служить ситуация с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая подвергается преследованию. На днях суд продлил ей домашний арест ещё на 30 дней.
Обложка © Exclusiv TV