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19 июня, 09:48

Набиуллина: Никакого навеса розничных депозитов в России нет

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Снижение ставок по вкладам не приведёт к массовому оттоку денег на потребительский рынок, поскольку в России отсутствует так называемый «навес» депозитов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет никакого навеса депозитов, который только и ждёт, что мы снизим ставку, и сейчас всё хлынет на потребительский рынок», — сказала она на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Как отметила Набиуллина, некоторые ошибочно сравнивают текущую ситуацию с периодом пандемии, когда из-за ограничений люди откладывали расходы и накапливали сбережения. По её словам, сейчас нет эффекта отложенного спроса, поскольку доходы граждан росли высокими темпами, а потребление продолжает увеличиваться вместе с объёмом сбережений.

«Надо думать»: Набиуллина рассказала, как улучшить экономику в России
«Надо думать»: Набиуллина рассказала, как улучшить экономику в России

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. Она также отметила, что даже при возможном уменьшении процентных ставок, банковские вклады по-прежнему будут оставаться привлекательным способом сохранения средств для граждан.

Александра Мышляева
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