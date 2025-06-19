Набиуллина: Никакого навеса розничных депозитов в России нет

Снижение ставок по вкладам не приведёт к массовому оттоку денег на потребительский рынок, поскольку в России отсутствует так называемый «навес» депозитов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет никакого навеса депозитов, который только и ждёт, что мы снизим ставку, и сейчас всё хлынет на потребительский рынок», — сказала она на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Как отметила Набиуллина, некоторые ошибочно сравнивают текущую ситуацию с периодом пандемии, когда из-за ограничений люди откладывали расходы и накапливали сбережения. По её словам, сейчас нет эффекта отложенного спроса, поскольку доходы граждан росли высокими темпами, а потребление продолжает увеличиваться вместе с объёмом сбережений.