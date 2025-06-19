В Минтрансе сообщили о ходе проектирования ВСМ Москва — Петербург

Министр транспорта РФ Роман Старовойт объявил, что проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург находится на завершающей стадии и готовится к получению заключения Главгосэкспертизы.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт объявил, что проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург находится на завершающей стадии. Видео © Life.ru

«Сегодня у нас завершается проектирование, работают проектные институты, большие команды специалистов», — заявил Старовойт на выступлении ПМЭФ «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего».

Глава ведомства поблагодарил коллег из Минстроя и экспертизы за работу. Старовойт выразил уверенность в эффективности инженерных решений, подчеркнув значимость науки и квалифицированных специалистов.

ВСМ — это электрифицированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью 200–400 км/ч. В России таких дорог нет, но линия Москва — Санкт-Петербург станет первым пилотным проектом. Строительство основного участка начнётся в середине 2025 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Это сократит время в пути до 2 часов 15 минут.