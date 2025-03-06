Скоростная железная дорога свяжет Москву и Петербург через склады Кокоревых

В Санкт-Петербурге высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы пройдёт через исторические объекты – склады Кокоревых и Фарфоровский пост. Здания не пострадают и будут сразу погружать пассажиров в атмосферу старины. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, реставраторы тщательно поработают над обликом объекта, вернув ему прежнюю роскошь. Также по маршруту будут дома Фарфоровского поста, но их планируется передвинуть. Чиновник пообещал, что здания никак не пострадают и тоже будут реставрированы. Поляков уверен, что конечная реализация проекта вызовет восхищение и сразу будет «погружать в атмосферу исторического города с переходом в абсолютно современное пространство». Также строители предусмотрят переходы, чтобы со станции было легко попасть в метро или на автобус.