Скоростная железная дорога свяжет Москву и Петербург через склады Кокоревых
В Санкт-Петербурге высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы пройдёт через исторические объекты – склады Кокоревых и Фарфоровский пост. Здания не пострадают и будут сразу погружать пассажиров в атмосферу старины. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
«Склады Кокоревых остаются на месте, они просто будут интегрированы внутрь платформы, то есть поезд будет заезжать прямо внутрь склада», — отметил он.
По его словам, реставраторы тщательно поработают над обликом объекта, вернув ему прежнюю роскошь. Также по маршруту будут дома Фарфоровского поста, но их планируется передвинуть. Чиновник пообещал, что здания никак не пострадают и тоже будут реставрированы. Поляков уверен, что конечная реализация проекта вызовет восхищение и сразу будет «погружать в атмосферу исторического города с переходом в абсолютно современное пространство». Также строители предусмотрят переходы, чтобы со станции было легко попасть в метро или на автобус.
Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом началось после личного распоряжения президента России Владимира Путина. Из московского бюджета на него были выделены 34,1 миллиарда рублей. Запланированный интервал между движением поездов будет составлять всего 15 минут. В дорожной карте проекта говорится, что первую магистраль введут в эксплуатацию 1 апреля 2028 года. Первые два поезда для ВСМ пройдут сертификацию и будут получены в 2027 году.
ТАСС / Донат Сорокин