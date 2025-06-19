«Мы заставим»: Нетаньяху пообещал отомстить Ирану за удар по больнице в Беэр-Шеве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Ирану расплату «в полной мере» за ракетный удар республики по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве. Об этом еврейский политик сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня утром иранские диктаторы-террористы запустили ракеты по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве и по гражданскому населению в центре страны. Мы заставим диктаторов в Тегеране в полной мере заплатить за это», — говорится в сообщении.

Утром Израиль оказался под обстрелом ракет из Ирана. Было выпущено как минимум 20 снарядов. Обломки одного из орудий упали на медицинское учреждение в городе Беэр-Шева. По информации The Times of Israel, удар принёс значительный ущерб в разных корпусах, включая старое здание хирургического отделения. В результате удара пострадали люди.

Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал этот случай «военным преступлением иранского режима» и «террористическим актом». Ведь целью стали невинные гражданские лица и медицинские работники.