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Регион
19 июня, 09:44

В конгрессе США назвали Владимира Зеленского «надменным ослом»

Сенатор Круз назвал Зеленского надменным ослом

Кадр из мультфильма «Шрэк 4-D» © Сайт «Кинопоиск»

Кадр из мультфильма «Шрэк 4-D» © Сайт «Кинопоиск»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз резко высказался о поведении Владимира Зеленского в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«По-моему, Зеленский вел себя отвратительно. Его визит в Овальный кабинет, на мой взгляд, войдёт в историю как одна из самых провальных встреч лидеров с президентом США. Он выглядел как надменный осёл», — заявил Круз.

По словам сенатора, подобное поведение украинского президента приносит реальный вред его собственной стране.

После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово
После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, состоявшаяся 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете, вошла в историю как одна из самых напряжённых. Переговоры закончились громкой перепалкой на глазах у прессы, после чего Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Во время беседы Трамп резко раскритиковал украинского лидера за затягивание мирных переговоров и обвинил в попытке использовать конфликт в личных политических интересах. По словам очевидцев, американский президент не скрывал раздражения и прямо предупредил, что «поддержка не бесконечна», потребовав от Киева конкретных шагов к деэскалации.

Марина Фещенко
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