В конгрессе США назвали Владимира Зеленского «надменным ослом»

«По-моему, Зеленский вел себя отвратительно. Его визит в Овальный кабинет, на мой взгляд, войдёт в историю как одна из самых провальных встреч лидеров с президентом США. Он выглядел как надменный осёл», — заявил Круз.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, состоявшаяся 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете, вошла в историю как одна из самых напряжённых. Переговоры закончились громкой перепалкой на глазах у прессы, после чего Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Во время беседы Трамп резко раскритиковал украинского лидера за затягивание мирных переговоров и обвинил в попытке использовать конфликт в личных политических интересах. По словам очевидцев, американский президент не скрывал раздражения и прямо предупредил, что «поддержка не бесконечна», потребовав от Киева конкретных шагов к деэскалации.