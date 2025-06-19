Стоимость сахара достигла минимальной отметки с 2021 года

Сахар-сырец на мировом рынке продолжает дешеветь. По итогам торгов 18 июня цена июльских фьючерсов опустилась на 1,6% — до $0,1582 за фунт. Это минимум с апреля 2021 года. Всего с марта котировки рухнули на 21%, а только за июнь — более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.