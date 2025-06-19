ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 10:01

Стоимость сахара достигла минимальной отметки с 2021 года

ICE: Цена на сахар упала более чем на 21% с 2021 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / graletta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / graletta

Сахар-сырец на мировом рынке продолжает дешеветь. По итогам торгов 18 июня цена июльских фьючерсов опустилась на 1,6% — до $0,1582 за фунт. Это минимум с апреля 2021 года. Всего с марта котировки рухнули на 21%, а только за июнь — более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Причина — ожидания резкого роста поставок сахара из Индии и Таиланда, которые входят в число крупнейших мировых производителей. Новые объёмы могут привести к избытку предложения на рынке, что давит на цену.

Пыль — вон! Пылесосы резко подешевели в российских магазинах
Пыль — вон! Пылесосы резко подешевели в российских магазинах

Тренд на удешевление продуктов наблюдается и в российских магазинах. На прошлой неделе сразу на 16,7% подешевело сливочное масло, на 14,7% — молоко. Эксперты отмечают, что инфляция временно замедлилась, но колебания цен по-прежнему заметны.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar