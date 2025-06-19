Стоимость сахара достигла минимальной отметки с 2021 года
ICE: Цена на сахар упала более чем на 21% с 2021 года
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Сахар-сырец на мировом рынке продолжает дешеветь. По итогам торгов 18 июня цена июльских фьючерсов опустилась на 1,6% — до $0,1582 за фунт. Это минимум с апреля 2021 года. Всего с марта котировки рухнули на 21%, а только за июнь — более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.
Причина — ожидания резкого роста поставок сахара из Индии и Таиланда, которые входят в число крупнейших мировых производителей. Новые объёмы могут привести к избытку предложения на рынке, что давит на цену.
Тренд на удешевление продуктов наблюдается и в российских магазинах. На прошлой неделе сразу на 16,7% подешевело сливочное масло, на 14,7% — молоко. Эксперты отмечают, что инфляция временно замедлилась, но колебания цен по-прежнему заметны.