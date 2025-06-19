Россиянин задержан после незаконного пересечения границы одной европейской страны

Финские пограничники задержали россиянина, незаконно пересекшего закрытую границу. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Погранохрану региона Северная Карелия.

«Технические средства наблюдения сообщили о пограничном переходе, и патруль выехал на место, чтобы задержать человека», — цитирует издание главу расследования Матти Рантанена из Пограничной службы провинции.

Гражданин РФ самостоятельно пересек сухопутную границу и был задержан финскими властями без применения силы. Он обратился с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии, поэтому информация о его личности не разглашается. Финская сторона уведомила о случившемся российских пограничников Суоярвского района Карелии.