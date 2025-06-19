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Регион
19 июня, 10:21

Россиянин задержан после незаконного пересечения границы одной европейской страны

Yle: В Финляндии задержали гражданина РФ, незаконно пересёкшего границу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Финские пограничники задержали россиянина, незаконно пересекшего закрытую границу. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Погранохрану региона Северная Карелия.

«Технические средства наблюдения сообщили о пограничном переходе, и патруль выехал на место, чтобы задержать человека»,цитирует издание главу расследования Матти Рантанена из Пограничной службы провинции.

Гражданин РФ самостоятельно пересек сухопутную границу и был задержан финскими властями без применения силы. Он обратился с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии, поэтому информация о его личности не разглашается. Финская сторона уведомила о случившемся российских пограничников Суоярвского района Карелии.
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Ранее сообщалось, что в провинции восточной Финляндии потребовали от властей разрешить охоту на медведей. Беспокойство муниципалитетов в приграничных с Россией регионах вызвано резко возросшей активностью косолапых, популяция которых значительно увеличена и, согласно прогнозам, продолжит расти.

Юрий Лысенко
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