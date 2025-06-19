Россиянин задержан после незаконного пересечения границы одной европейской страны
Yle: В Финляндии задержали гражданина РФ, незаконно пересёкшего границу
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Финские пограничники задержали россиянина, незаконно пересекшего закрытую границу. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Погранохрану региона Северная Карелия.
«Технические средства наблюдения сообщили о пограничном переходе, и патруль выехал на место, чтобы задержать человека», — цитирует издание главу расследования Матти Рантанена из Пограничной службы провинции.
Гражданин РФ самостоятельно пересек сухопутную границу и был задержан финскими властями без применения силы. Он обратился с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии, поэтому информация о его личности не разглашается. Финская сторона уведомила о случившемся российских пограничников Суоярвского района Карелии.
Ранее сообщалось, что в провинции восточной Финляндии потребовали от властей разрешить охоту на медведей. Беспокойство муниципалитетов в приграничных с Россией регионах вызвано резко возросшей активностью косолапых, популяция которых значительно увеличена и, согласно прогнозам, продолжит расти.