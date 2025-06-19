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Регион
19 июня, 10:16

Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

МИД: Россия намерена расторгнуть соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия планирует расторгнуть соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией. Об этом заявили в МИД России.

«Формально действующее соглашение <…> утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, причиной сложившейся ситуации является агрессивная политика и милитаризация, проводимая правительством Германии. В МИД также сообщили о начале Россией внутренних процедур по выходу из договора.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна рассматривает Германию в качестве стороны, которая поддерживает киевский режим, а порой является и соучастником боевых действий. Он также уточнил, что Москва открыта к диалогу.

Мария Любицкая
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