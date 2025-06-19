Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

Россия планирует расторгнуть соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией. Об этом заявили в МИД России.

«Формально действующее соглашение <…> утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, причиной сложившейся ситуации является агрессивная политика и милитаризация, проводимая правительством Германии. В МИД также сообщили о начале Россией внутренних процедур по выходу из договора.