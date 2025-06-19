Ушаков: Путин и Си Цзиньпин осудили удары Израиля по Ирану

В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прозвучало резкое осуждение израильских ударов по Ирану. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что эти действия нарушают основополагающие принципы международного права. Подробности беседы озвучил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие Устав ООН и другие нормы международного права», — заявил представитель Кремля по итогам разговора двух лидеров.