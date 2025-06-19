Ушаков: Путин и Си Цзиньпин осудили удары Израиля по Ирану
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В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прозвучало резкое осуждение израильских ударов по Ирану. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что эти действия нарушают основополагающие принципы международного права. Подробности беседы озвучил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие Устав ООН и другие нормы международного права», — заявил представитель Кремля по итогам разговора двух лидеров.
А ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент выразил искренние соболезнования своему иранскому коллеге в связи с трагическими событиями. В разговоре также прозвучала готовность Москвы оказать содействие в урегулировании ситуации и предотвращении дальнейшей эскалации напряжённости. Глава государства отметил необходимость возвращения к переговорному процессу и мирному разрешению всех вопросов.