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19 июня, 10:13

Россия и Белоруссия полностью перешли на расчёты в нацвалютах

Оверчук: РФ и Белоруссия полностью перешли на расчёты в национальных валютах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

По результатам первого квартала 2025 года доля взаиморасчётов между Россией и Белоруссией в национальных валютах достигла 98,8%, что свидетельствует о практически полном переходе к данной форме расчётов. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

«Мы наращиваем долю взаиморасчётов в нацвалютах. И вот по первому кварталу 2025 года он, по нашим данным, составил 98,8%. То есть можно говорить, что мы перешли полностью на взаиморасчёты в нацвалютах», — поделился он.

Путин уверен, что у России и Белоруссии «всё получится», несмотря на санкции
Путин уверен, что у России и Белоруссии «всё получится», несмотря на санкции

Ранее посол Борис Грызлов заявил, что Россия укроет Белоруссию «щитом безопасности» при необходимости. По его словам, у обеих стран имеется общая региональная группировка войск и совместная противовоздушная оборона.

Наталья Демьянова
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