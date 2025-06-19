Россия и Белоруссия полностью перешли на расчёты в нацвалютах

По результатам первого квартала 2025 года доля взаиморасчётов между Россией и Белоруссией в национальных валютах достигла 98,8%, что свидетельствует о практически полном переходе к данной форме расчётов. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

«Мы наращиваем долю взаиморасчётов в нацвалютах. И вот по первому кварталу 2025 года он, по нашим данным, составил 98,8%. То есть можно говорить, что мы перешли полностью на взаиморасчёты в нацвалютах», — поделился он.