Россия и Белоруссия полностью перешли на расчёты в нацвалютах
Оверчук: РФ и Белоруссия полностью перешли на расчёты в национальных валютах
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По результатам первого квартала 2025 года доля взаиморасчётов между Россией и Белоруссией в национальных валютах достигла 98,8%, что свидетельствует о практически полном переходе к данной форме расчётов. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
«Мы наращиваем долю взаиморасчётов в нацвалютах. И вот по первому кварталу 2025 года он, по нашим данным, составил 98,8%. То есть можно говорить, что мы перешли полностью на взаиморасчёты в нацвалютах», — поделился он.
Ранее посол Борис Грызлов заявил, что Россия укроет Белоруссию «щитом безопасности» при необходимости. По его словам, у обеих стран имеется общая региональная группировка войск и совместная противовоздушная оборона.